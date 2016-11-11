02:42 | ФУТБОЛ — Сборная России

Владислав Радимов: "Что же будет, когда встретимся с немцами, испанцами, бразильцами?"

0
0
0
5

Экс-полузащитник сборной России, а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов подчеркнул, что национальной команде не хватило настроя в контрольном матче с Катаром (1:2). Он также отметил, что и техническая оснащенность российских игроков оставляет желать лучшего.

– Два главных вывода по итогам матча?

– Они неутешительны. Во-первых, обе команды передвигались по полю пешком. Хозяев, наверное, это устраивало. Но нас-то почему?! Хоть Черчесов настаивает, что сборная России перед чемпионатом мира проводит только контрольные матчи, игра в Катаре под это определение точно не подходит. Там был самый настоящий товарищеский матч!

– А во-вторых?

– Техническая оснащенность наших ребят, мягко говоря, оставляет желать лучшего. С мячом они работают гораздо хуже, чем футболисты сборной Катара! Очень много огрехов, брака, передач в никуда, мяч дробит. Что же будет, когда встретимся с немцами, испанцами, бразильцами? (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Радимова

Опрос

Как вы оцените поражение России в Катаре?
голосовать
0
0
0
5
Материалы сюжета: Россия против Катара и Румынии

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

YurovTheBest

с германией на конференции встретимся. возможно, с бразилией там же. а вот с испанцами не раньше чем после группы на чм. то есть никогда) так что беспокоиться не стоит))

12:03

wedes

5-0

09:08

bond1951

понесут по кочкам

08:36

Андрей Палыч 1979

Владик,а будет то,что и с тобой в 1996 году на ЧЕ в Англии в игре с немцами:3-0.

08:33

igorvasilevich

Что будет Акинфеев будет по 7 мячиков вытаскивать из ворот не даром убежал.

05:52

Vittorio-049

Да ничего не будет!!!!!!!! Могут вдруг и "выстрелить", но наш уровень есть и будет далёким от грандов футбола. Черчесов замечательный тренер. Но любой волшебник на сможет ничего сделать. Ну разве что крупнейший деятель от спорта и великий специалист футбола Мутко совершит чудо, заведёт двигатель команды- моторист однако ведь :-)

03:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ