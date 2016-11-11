Владислав Радимов: "Что же будет, когда встретимся с немцами, испанцами, бразильцами?"

Экс-полузащитник сборной России, а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов подчеркнул, что национальной команде не хватило настроя в контрольном матче с Катаром (1:2). Он также отметил, что и техническая оснащенность российских игроков оставляет желать лучшего.
– Два главных вывода по итогам матча?
– Они неутешительны. Во-первых, обе команды передвигались по полю пешком. Хозяев, наверное, это устраивало. Но нас-то почему?! Хоть Черчесов настаивает, что сборная России перед чемпионатом мира проводит только контрольные матчи, игра в Катаре под это определение точно не подходит. Там был самый настоящий товарищеский матч!
– А во-вторых?
– Техническая оснащенность наших ребят, мягко говоря, оставляет желать лучшего. С мячом они работают гораздо хуже, чем футболисты сборной Катара! Очень много огрехов, брака, передач в никуда, мяч дробит. Что же будет, когда встретимся с немцами, испанцами, бразильцами? (Александр КРУЖКОВ)
YurovTheBest
с германией на конференции встретимся. возможно, с бразилией там же. а вот с испанцами не раньше чем после группы на чм. то есть никогда) так что беспокоиться не стоит))
12:03
wedes
5-0
09:08
bond1951
понесут по кочкам
08:36
Андрей Палыч 1979
Владик,а будет то,что и с тобой в 1996 году на ЧЕ в Англии в игре с немцами:3-0.
08:33
igorvasilevich
Что будет Акинфеев будет по 7 мячиков вытаскивать из ворот не даром убежал.
05:52
Vittorio-049
Да ничего не будет!!!!!!!! Могут вдруг и "выстрелить", но наш уровень есть и будет далёким от грандов футбола. Черчесов замечательный тренер. Но любой волшебник на сможет ничего сделать. Ну разве что крупнейший деятель от спорта и великий специалист футбола Мутко совершит чудо, заведёт двигатель команды- моторист однако ведь :-)
03:01