Владислав Радимов: "Что же будет, когда встретимся с немцами, испанцами, бразильцами?"

Экс-полузащитник сборной России, а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов подчеркнул, что национальной команде не хватило настроя в контрольном матче с Катаром (1:2). Он также отметил, что и техническая оснащенность российских игроков оставляет желать лучшего.

– Два главных вывода по итогам матча?

– Они неутешительны. Во-первых, обе команды передвигались по полю пешком. Хозяев, наверное, это устраивало. Но нас-то почему?! Хоть Черчесов настаивает, что сборная России перед чемпионатом мира проводит только контрольные матчи, игра в Катаре под это определение точно не подходит. Там был самый настоящий товарищеский матч!

– А во-вторых?

– Техническая оснащенность наших ребят, мягко говоря, оставляет желать лучшего. С мячом они работают гораздо хуже, чем футболисты сборной Катара! Очень много огрехов, брака, передач в никуда, мяч дробит. Что же будет, когда встретимся с немцами, испанцами, бразильцами? (Александр КРУЖКОВ)

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