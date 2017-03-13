18:25 | ФУТБОЛ — Сборная России

Владислав Радимов: "Бухаров в сборной России? Стоило увидеть его гол в ворота "Манчестер Юнайтед"

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Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов выразил уверенность в том, что нападающий "Ростова" Александр Бухаров заслуженно получил вызов в сборную России для участия в подготовке к товарищеским матчам с Кот-д`Ивуаром и Бельгией.

По его словам, форвард обеспечил попадание в заявку национальной команды благодаря голу, забитому в ворота "Манчестер Юнайтед" (1:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы.

- То, что не будет Кокорина, это тренерское решение, и мне сложно его обсуждать. А что касается Бухарова, то тут нет вопросов, - приводит "НСН" слова Радимова. - Просто стоило посмотреть на его гол в ворота "Манчестер Юнайтед". Вот и ответ на включение форварда "Ростова" в состав сборной.

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Дополнительная информация

http://nsn.fm/sport/futbolnye-eksperty-nazvali-pravilnym-vyzov-v-sbornuyu-aleksandra-bukharova.php?sphrase_id=137829

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