Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прибыл в расположение сборной России. Футболист заменит в заявке национальной команды травмированного футболиста "Краснодара" Сергея Петрова.

– Владислав Игнатьев прибыл в расположение сборной России, – написал официальный Твиттер сборной России.

31-летний Игнатьев дебютировал за российскую сборную 14 ноября 2015. Игрок вышел на замену в товарищеском матче против сборной Португалии. Всего за сборную игрок провел три матча. Последний раз Игнатьев выходит в составе россииян 14 ноября 2017 года против сборной Испании.