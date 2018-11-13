15:54 | Футбол — Сборная России

Владислав Игнатьев прибыл в расположение сборной России

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Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прибыл в расположение сборной России. Футболист заменит в заявке национальной команды травмированного футболиста "Краснодара" Сергея Петрова.

– Владислав Игнатьев прибыл в расположение сборной России, – написал официальный Твиттер сборной России.

 

31-летний Игнатьев дебютировал за российскую сборную 14 ноября 2015. Игрок вышел на замену в товарищеском матче против сборной Португалии. Всего за сборную игрок провел три матча. Последний раз Игнатьев выходит в составе россииян 14 ноября 2017 года против сборной Испании.

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