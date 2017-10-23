Владислав Игнатьев: "Потенциал у сборной России огромный"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев отметил, что невызов в сборную России на последний сбор – повод для мотивации. Он также добавил, что национальной команде будет важно начать домашний чемпионат мира-2018 с победы.

– Вас не так давно вызывали в сборную. Какие впечатления?

– Конечно, приятно, когда вызывают! И не только мне, всем: родителям, жене, друзьям, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Игнатьева. – Переживают, гордятся.

– То, что не вызвали на последний сбор – повод для расстройства или мотивации?

– Конечно, для мотивации. Нужно стабильнее играть, больше проявлять себя на поле, отличаться, прогрессировать.

– Общались со Станиславом Черчесовым? Что он советовал?

– На прошлом сборе в Новогорске пообщались. Это была наша первая встреча, было, что обсудить. Обговорили несколько нюансов по игре, на которые мне стоило обратить внимание.

– Как оцениваете свои шансы поехать на чемпионат мира?

– Шанс есть всегда – главное, им воспользоваться.

– А какие шансы на ЧМ у нашей сборной?

– Уже говорил, что загадывать и рассуждать не люблю. Но будет очень важно начать турнир с победы – чтобы появилась уверенность в своих силах. А потенциал у нашей сборной огромный. Тем более, на домашнем чемпионате, на родных стадионах.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Сегодня "Локомотив" сыграет с "Краснодаром" в матче 14-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.