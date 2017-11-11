Владислав Игнатьев: "Месси остановить трудно, помогут только коллективные действия"

Полузащитник сборной России Владислав Игнатьев в интервью "Известиям" отметил, что против нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси трудно играть один в один. По его словам, остановить форварда "Барселоны" можно только багодаря коллективным действиям в обороне.

– Как остановить пятикратного обладателя "Золотого мяча" — Лионеля Месси?

– Думаю, Станислав Саламович нам подскажет (улыбается). А вообще Лионеля остановить трудно. Мало кому это удавалось. Наверное, помогут только коллективные действия в обороне. Если он останется один на один с защитником нашей команды, будет вдвойне трудно.

— Он главный дирижер в игре Аргентины?

– Без Месси сборная Аргентины — совершенно другая команда. Но стоит отметить, что и без него у них солидный подбор игроков. Например, Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди.

Матч Россия - Аргентина состоится в субботу, 11 ноября. Начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.