Владислав Игнатьев: "Матч с Испанией будет на уровень выше, чем с Аргентиной"

Полузащитник сборной России Владислав Игнатьев после тренировки команды в Новогорске подчеркнул, что еще до матча узнал, что не сыграет с Аргентиной (0:1). Он также добавил, что следующая товарищеская игра с Испанией будет не менее сложной.

– Матч будет не менее сложный, чем с Аргентиной. Даже на уровень выше, – сказал Игнатьев. – Это очень сильный соперник, мне больше нравится их игра.

Еще перед игрой узнал, что не сыграю. Не мне решать, кто выходит на поле. Сначала надо понять, что у Мариу Фернандеса со здоровьем. Я всегда готов сыграть. Месси все видели, все знают его уровень, он его показал. Неординарный футболист, может вытащить любую игру.

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Встреча Россия – Испания пройдет 14 октября в Санкт-Петербурге, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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