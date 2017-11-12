Владислав Игнатьев: "Гол от аргентинцев оставил осадок"

Полузащитник сборной России Владислав Игнатьев после тренировки команды в Новогорске подчеркнул, что пропущенный гол в товарищеском матче против Аргентины (0:1) оставил осадок. Он также назвал "Лужники" одним из лучших стадионов мира.

Напомним, что эта встреча стала первой на арене после масштабной реконструкции к ЧМ-2018. На матче был установлен рекорд посещаемости домашних матчей российской национальной команды – на игре присутствовали 78 750 зрителей.

– Пропустили обидный гол, он оставил осадок. Весь матч провели без мяча, – сказал Игнатьев. – Но главное – дисциплина и желание. В обороне сыграли хорошо.

"Лужники"? Все в восторге от арены. Это один из лучших стадионов мира. Вчера был праздник. Ни у кого из моих знакомых проблем не было. (Александр МУЙЖНЕК)

Следующим соперником россиян станет Испания. Встреча состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Гол Аргентины засчитан ошибочно // Россия – Аргентина: что происходит в командах после матча. LIVE!