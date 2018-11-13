Владислав Игнатьев: "Еду в сборную не ради количества"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев заявил, что готов побороться за место в составе сборной России на ноябрьские матчи. Игрок был вызван в национальную команду вместо травмированного Сергея Петрова на товарищескую игру с Германией и встречу Лиги наций со Швецией.

- Не знаю, зависит ли от меня что-то или нет, но я еду в сборную не ради количества, - цитирует ТАСС Игнатьева. - Буду стараться проявить себя, показать, все что могу, а там уже тренерский штаб будет решать, ставить меня в состав или нет. Я свою работу буду делать, а там как выберет тренер.

Никаких планов у меня не было, позвонил мне Саламыч, спросил, где я нахожусь, и сказал - приезжай в Новогорск. Всех ребят я знаю, тем более результат у команды есть. Я спрашивал у Гильерме, когда он в последний раз приезжал в сборную, он сказал, что обстановка там вообще супер, настроение у всех отличное, микроклимат в команде хороший.

С Германией Россия встретится 15 ноября, со Швецией - 20 ноября.