Владислав Игнатьев: "Ари – однозначное усиление сборной, он сейчас в лучшей форме за последние годы"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев, комментируя приглашение в состав сборной России, сообщил, что уже сегодня присоединится к команде в Новогорске. В то же время он добавил, что с документами у него все хорошо, и сложностей с поездкой на матчи с Германией (товарищеская игра) и Швецией (встреча Лиги наций) возникнуть не должно.

– Утром позвонил Саламыч (Станислав Черчесов. – Прим. "СЭ"), поинтересовался, где я и что я. В конце разговора предупредил, что рассчитывает на меня. Позже перезвонил и сказал, что ждет в команде, и я должен ехать в Новогорск. Вот прямо сейчас и еду в Новогорск.

– То есть вас выдернули с выходных?

– Я ничего не планировал, был в Москве. Поэтому никаких сложностей.

– Черчесов вам не говорил, где вас видит на поле?

– Нет, эта тема не поднималась. Разговор получился коротким, потому что у сборной должна была начаться утренняя тренировка. В Новогорске станет все ясно, вот туда и тороплюсь, потому что скоры вылет команды.

– С документами у вас все хорошо? Сложностей не будет?

– Да, все хорошо, все визы на месте (смеется).

– Сборная сильно изменилась после последнего вашего вызова?

– Сейчас приеду и посмотрю (смеется). Знаю, что Ари вот приехал.

– Кстати, как вы относитесь к натурализации?

– Как показывает практика, люди, приглашенную в сборную, проявляют себя. Вспомните того же Мариу (Фернандеса), Гильерме, Рауша, Рому Нойштедтера. Все ребята очень квалифицированные.

– Ари – однозначное усиление для сборной?

– Да. А сейчас, мне кажется, он вообще набрал свою лучшую форму за последние годы. Не зря же он забил шесть мячей?..

– Вы с бразильцем играл в "Локо". Как он в плане общения? Легко адаптируется?

– Ари всегда был в коллективе, такого, чтобы он был сам по себе – не было. Но, безусловно, есть такое, что иностранцы больше общаются между собой, особенно испаноговорящие. В то же время ничего плохого про Ари сказать не могу, у меня с ним хорошие рабочие отношения. (Андрей Сизякин)