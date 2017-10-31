Владислав Игнатьев: "Алексея Миранчука Месси включил в команду молодых футболистов"

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Владислав Игнатьев в интервью "СЭ" отметил, что не будет меняться футболками с Лионелем Месси. По его словам, это не дадут сделать братья Миранчуки.

– В Инстаграме вы выкладывали фото с Роналдинью. А с Месси футболками поменяетесь?

– Нет, нет. У Месси футболку заберет Миранчук.

– Который?

– Алексей. Его же Месси включил в команду молодых футболистов, Леша играет в его бутсах. Он фанат Лионеля. И если я заберу майку, Алексей, да и его брат Антон, меня просто загрызут! Так что не претендую (смеется). (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Интервью Владислава Игнатьева