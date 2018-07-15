Владимир Жириновский: "Контракт с Черчесовым надо продлить до первого поражения, а потом пинком под зад"

Российский политик Владимир Жириновский в интервью "СЭ" высказался на тему будущего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Контракт 54-летнего специалиста с РФС истекает 31 июля.

- Чемпионат мира отличный, но мы бы могли выигрывать его, - отметил Жириновский. - Мы ничем не хуже хорватов, у них в 40 раз меньше страна. Подбирать нужно футболистов, а никто не подбирает. У меня есть вопросы к подбору. Контракт с Черчесовым надо продлить до первого поражения, а потом пинком под зад.

Владимир Жириновский: "Вида или недоумок, или детдомовский" //

Черчесов и сборная: каким будет новый контракт?