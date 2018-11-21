Владимир Стогниенко о сборной России: "Разочарование присутствует. К хорошему привыкаешь быстро"

Комментатор Владимир Стогниенко оценил игру сборной России в матче Лиги наций со сборной Швеции (0:2).

– Главная причина поражения – отсутствие лидеров?

– Главная причина поражения – то, что сборная России играла очень плохо. Очень предсказуемо в атаке и с некоторыми ошибками в обороне. А вот почему это происходило? Здесь каждый пусть решает сам. Я не вижу большой проблемы. Тем более, отборочный турнир еще впереди. На чемпионат Европы ее можно легко попасть. Но жаль. Конечно, разочарование присутствует. К хорошему быстро привыкаешь.

– Дзюба – не тот?

– Да нормально Артем сыграл. Очень старался, бился. Просто не всегда получается. Даже на заряженности, когда и у команды игра не идёт, не всегда получается себя проявить, – цитирует Стогниенко "Команда России".

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