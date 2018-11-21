Владимир Стогниенко: "Игры у сборной России не было, поэтому и вопросов по ней нет"

Комментатор Владимир Стогниенко оценил игру сборной России в матче Лиги наций со сборной Швеции (0:2).

– Не думаю, что что-то страшное произошло, – цитирует Стогниенко "Команда России". – Очень много важных игроков отсутствует по причине нездоровья. Грустно, что не удалось придумать никаких новых вариантов в игре. Все оказалось очень предсказуемо для соперника. Правда, и сам соперник ничего особенного собой не представляет – просто крепкая, старательная команда. Но у шведов были атаки, ошибками наших в обороне они воспользовались. А у нас атак, в общем-то, практически не было. Была одна ошибка шведов, когда Ионов выскочил к воротам. Но, к сожалению, с напряжением у чужих ворот было очень грустно. В целом, все как-то никак.

– У вас есть вопросы по игре нашей сборной?

– А была игра? Вы как считаете?

– На мой взгляд, не было.

– Вот и на мой взгляд, тоже. Поэтому и вопросов по ней нет. Смотрите, сколько очень важных футболистов, которые определяли игру на чемпионате мира, отсутствует. Попали в форс-мажорную ситуацию, когда нужно было что-то придумать. А придумывать, как оказалось, нечего. Будем ждать, пока все лидеры не вернутся. Пока нет такого подбора футболистов, чтобы справляться без Фернандеса, Черышева, Головина… Много без кого.

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