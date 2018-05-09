Владимир Пономарев: "Надо уговаривать Березуцких и Игнашевича"

Участник чемпионата мира-1966 Владимир Пономарев считает, что сборной России на чемпионате мира-2018 требуется помощь Сергея Игнашевича, Алексея и Василия Березуцких. По мнению ветерана, сборная испытывает серьезный кадровый дефицит.

– Кокорин "полетел", Джикия сломался, Васин тоже, – приводит "МК" слова Пономарева. – Надо уговаривать Березуцких и Игнашевича, ставить их в сборную. Больше никто не потянет, а они могут выступить в последний раз. Но на игру, конечно, настроиться им уже сложно, очень тяжело. Играть у нас некому. В принципе, сборной у нас сейчас практически нет. Они тоже не хотят выглядеть плохо и уйти на плохой ноте. Мол, тоже мне – игрули-миллионеры. Хуже всего – потерять здоровье да еще и уйти оплеванным.