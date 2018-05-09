Владимир Пономарев: "Лучше взять Чалова в сборную вместо Дзюбы"

Участник чемпионата мира-1966 Владимир Пономарев считает, что форвард ЦСКА Федор Чалов будет полезен сборной России на домашнем чемпионате мира-2018. По мнению ветерана, он будет хорошей заменой Артему Дзюбе.

– Федя Чалов забил "Арсеналу" три гола, – приводит "МК" слова Пономарева. – У него, наверное, есть какое-то чутье на добивание. Он чувствует позицию – это хорошее качество. Прибавит еще в движении и индивидуальном мастерстве – будет вообще классно. Молодежь ЦСКА хорошо подрастает.

– Появилось мнение, что лучше взять Чалова в сборную вместо Дзюбы.

– Согласен. Он свеженький, может "выстрелить". В свое время так попал в сборную Валерий Поркуян. Был абсолютно неизвестным, но сыграл за сборную и забил больше всех мячей.