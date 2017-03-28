15:11 | ФУТБОЛ — Сборная России

Владимир Маркин: "Бельгийские болельщики убедились в безопасности посещения России"

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Руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что поклонники сборной Бельгии смогли убедиться, что приезжать в Россию на футбол совсем не страшно. Ранее состоялся товарищеский матч между российскими и бельгийскими любителями футбола, завершившийся со счетом 12:8 в пользу россиян.

– Приезжать в Россию совсем не страшно, а наоборот, – цитирует ТАСС Маркина. – Все бельгийские болельщики получили истинное удовольствие от посещения нашей страны. Думаю, они как мультипликаторы передадут всю информацию, чтобы другие приезжали в Россию не только ради каких-то событий.

Напомним, что минувшая игра была приурочена к проведению товарищеского матча между сборными России и Бельгии, которая начнется во вторник в 19.00 по московскому времени. Эта встреча откроет сочинский стадион "Фишт".

Трансляция матча Россия - Бельгия

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http://tass.ru/sport/4132029

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