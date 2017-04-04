Владимир Ильин: "В сборной России готов заменить любого игрока атаки"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин отметил, что попадание в сборную России является для него главной целью, информирует Znak.com. 24-летний форвард, зимой перешедший в "Урал" из "Кубани", и в пяти матчах за новый клуб забивший три гола, также рассказал, что в новой команде его хорошо приняли.

– Как вас приняли в команду?

– Очень хорошо приняли в коллектив, вписался сразу в тренировочный процесс, провел два сбора на Кипре. Быстро адаптировался.

– С кем у вас из клуба самые лучшие отношения?

– Со всеми хорошо общаюсь, но отметил бы Романа Емельянова. Мы с ним одного года рождения – 1992, у нас больше общих тем. Но мы все вместе единый коллектив, в этом в том числе заслуга Артема Фидлера, потому что он очень компанейский. На Кипре на последнем сборе жил с Александром Данцевым, с ним много общался. И с легионерами тоже общаюсь – особенно с Чисамба Лунгу, который хорошо знает русский язык, но иногда приходится и английские слова вставлять.

– Вы в одном из интервью сказали, что за матчами "Урала" следит ваш отец. Он не приезжал в Екатеринбург пока?

– Пока не приезжал, но планирует приехать. На игру с "Рубином" не успеет, но на матче с "Оренбургом" или "Томью" постарается быть. Он следит за всеми трансляциями, переживает больше меня.

– Вы говорили, что Екатеринбург у вас ассоциируется с Геной Букиным, сходили посмотреть на его памятник?

– Пока не успел, после игры будет время – обязательно схожу. Вообще Екатеринбург мне очень нравится, по погоде похож на Питер, а это меня устраивает. Город вызывает положительные эмоции. Хочу очень сходить в аквапарк, сравнить его с питерским.

– Скоро в России пройдет Кубок конфедераций, будете следить за играми?

– Конечно. Моя цель – сборная, буду смотреть, к чему мне стремиться. Но я бы не стал категорически говорить, что не попаду на этот турнир как игрок. Это, конечно, будет задача-максимум. Почему нет?

– Кого бы заменили в сборной?

– Любого в линии атаки. На самом деле куда поставят – там и буду играть

– Смелое заявление!

– Мне все по силам. Почему бы и нет? Я ставлю себе такую цель и иду к ней, тем более играть на домашнем чемпионате мира – мечта каждого футболиста. Буду делать все возможное, чтобы там оказаться. Мои знакомые говорят: "Пора в сборную". И я смотрю на сборную и понимаю, что мне по силам играть там и забивать.