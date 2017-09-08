Владимир Ильин: "О вызове в сборную России узнал из Интернета"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин отметил, что узнал о вызове в сборную России из Интернета после тренировки. Он также добавил, что тренерский штаб сразу нашел подход к команде.

Отметим, что Ильин досрочно покинул сборную в преддверии товарищеского матча против "Динамо" (3:0) из-за повреждения.

– Как узнали о первом в своей жизни вызове в национальную сборную? Какие были эмоции?

– Узнал о вызове после тренировки. Пришел в раздевалку, ребята из команды сидели в Интернете и увидели расширенный список национальной сборной, – приводит "Областная газета" слова Ильина. – Я не обратил на это внимание, пока мне не сказали, что я тоже в нем есть. Не поверил, начал сам искать информацию и был очень удивлен, когда увидел себя в списке.

– Много было поздравлений?

– Моя семья поздравила, конечно, девушка. На самом деле, поздравлений было много. Но в первую очередь поздравили партнеры, тренерский штаб. Было очень приятно.

– Состав у сборной был очень экспериментальным, для многих футболистов это был первый вызов в национальную команду. Какая атмосфера была в команде?

– Атмосфера была потрясающая. Надо сказать, что когда мы только ехали на сборы, многие, в том числе и я, чувствовали волнение. Коллектив новый, мы друг друга практически не знали. В первый день, я думаю, это ощущалось. Но после первой тренировки мы пошли на восстановление в баню, в бассейн. Начали общаться друг с другом и волнение быстро ушло. У нас очень хороший коллектив, тренерский штаб сразу нашел подход к команде. Лично у меня остались очень хорошие эмоции после сбора.