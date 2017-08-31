Владимир Ильин: "Испытываю небольшой дискомфорт, но надеюсь, что все будет нормально"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин рассказал, что испытывает небольшой дискомфорт. Напомним, форвард две тренировки подряд занимается по индивидуальной программе.

– Как здоровье?

– Испытываю небольшой дискомфорт, – сказал Ильин. – Сегодня будет обследование. Надеюсь, все будет нормально.

– Какие ощущения от сборной?

– Много работаем над тактикой. Ощущения положительные как у меня, так и у всех остальных, положительная атмосфера. Пока еще знакомимся друг с другом поближе.

– Насколько отличается от клуба?

– Все гораздо быстрей, интенсивность выше. Все это ощущается.

– "Урал" сыграл со всеми лидерами сезона. Кто произвел наибольшее впечатление?

– Думаю, что "Зенит". Команда хорошо играет и дает другим. Было приятно выступать против них. (Павел ГУРЕВИЧ)