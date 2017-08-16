Владимир Ильин: "Хочу использовать свой шанс в сборной России"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин, комментируя попадание в расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Новогорске с 28 августа по 3 сентября, отметил, что с хорошим настроением отправится в главную команду страны.

– О попадании в состав сборной узнал от партнеров по команде после тренировки "Урала", – сказал Ильин. – С Черчесовым пока не разговаривал.

– Сами довольны своей игрой в начале сезона?

– На самом деле хотелось бы большего. Вначале сезона была травма неудачная, но сейчас уже в игровом тонусе.

– С каким настроением поедете в сборную?

– Мне дается шанс, поэтому настроение, конечно, хорошее. Буду работать, а дальше будет видно.

– Из нападающих еще вызваны Антон Заболотный ("Тосно"), Максим Канунников ("Рубин"), Кирилл Панченко ("Динамо" М). Кто, на ваш взгляд, самый серьезный конкурент?

– Все нападающие сильные, что тут говорить? Нужно просто работать и использовать свой шанс. (Андрей СИЗЯКИН)