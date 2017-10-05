Владимир Гранат: "Новогорск напоминает детский лагерь, где все из разных видов спорта"

Защитник сборной России Владимир Гранат отметил, что база национальной команды в Новогорске напоминает ему детский лагерь. Он также добавил, что рад был провести встречу с детьми с ограниченными возможностями перед занятием.

– Рады участвовать в таких акциях. Что может быть лучше, чем дарить улыбки детям? С такими детьми встречаться непросто, ведь почти у каждого есть свои, – сказал Гранат.

– Как вам работается в Новогорске, где традиционно живут спортсмены самых разных видов? Какие ощущения?

– Вспоминаются детские времена, когда бывал в спортивном лагере, где были ребята из разных видов. Это никак не мешает.

– А тут с кем конкретно пересекались?

– С молодежной сборной. И в бане с другими видами. Но не помню какими. Да в бане это и не важно – все равны (смеется). (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

Сборная в понедельник начала сбор в преддверии контрольных матчей. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.