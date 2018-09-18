Владимир Габулов: "Вряд ли кто-то слышал речь Дзюбы"

Голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью "СЭ" отметил, что перед серией пенальти в 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании в команде все подбадривали друг друга. По его словам, речь нападающего Артема Дзюбы вряд ли кто-то действительно слышал.

– Важным эпизодом игры с испанцами была речь Дзюбы, когда вы встали в круг. Кажется, вы тоже там что-то сказали?

– Если честно, я сомневаюсь, что кто-то что-то слышал в тот момент. Все просто стояли и подбадривали друг друга. Это всегда так бывает: перед дополнительным временем и пенальти происходит единение. Это камера выловила слова Дзюбы, а команда, скорее всего, нет. Я, например, стоял рядом с Игнашевичем и слышал какие-то отрывки. Сам Игнаш так устал, что, кажется, вообще ничего не воспринимал, даже если бы слышно было. Но со стороны это выглядело красиво.

– Знали, что Акинфеев потащит тот пенальти?

– Была вера, что выиграем. Во время серии пенальти лично я думал: "Вытащить такую игру, выстоять и проиграть в серии пенальти? Да не может такого быть". Правда, с хорватами была та же мысль, но во второй раз удача от нас отвернулась. Почему? Ответа я так и не нашел. (Александр Рогулев)

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