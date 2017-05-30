Владимир Габулов: "Приятно, что без меня в футбол в сборной не играли"

Вратарь сборной России и "Арсенала" Владимир Габулов, который сегодня присоединился к национальной команде, подчеркнул необходимость серьезно отнестись к матчам Кубка конфедераций-2017, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По его словам, россияне должны стремиться к победе в каждой игре.

- Германия привезет не самый сильный состав. Стоит ли в таком случае относиться к этому турниру серьезно? - вопрос Габулову.

- Нам и нашим болельщикам нужно относиться серьезно к этому турниру. Кубок конфедераций нужно постараться выиграть, пусть это звучит громко. Тем не менее, нужно стремиться к этому, стараться побеждать в каждом матче.

- Сегодня была первая игровая тренировка...

- Меня, видимо, ждали (смеется). Приятно, что без меня в футбол не играли. Всегда интересно участвовать в таких тренировках, они развивают понимание между партнерами.

- В чем отличие нынешней сборной от той, в которой вы были в последний раз?

- Отличия только в составе. Сборная - это лучшая команда страны.

- Вас чем-то ограничивают здесь? Может, штрафы есть?

- Надеюсь, пока нет штрафов (смеется).

- Сегодня Станислав Черчесов крикнул Гильерме: "Ты бразилец или индус?" А вас он как-нибудь называет?

- Не припомню. Может, в будущем тоже назовет кем-нибудь.

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