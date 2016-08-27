13:05 | ФУТБОЛ — Сборная России

Владимир Габулов: "При Черчесове игра сборной России будет зрелищной"

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Бывший вратарь московского "Динамо" и сборной России Владимир Габулов уверен, что футболисты национальной команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова будут полностью отдавать себя игре. Он уверен, что навыки и амбиции специалиста принесут результат.

- Знаю Станислава Саламовича как амбициозного и грамотного специалиста, я уверен, что он создаст рабочую атмосферу, в которой футболисты будут отдавать себя полностью, а игра будет достаточно зрелищной, - приводит ТАСС слова Габулова. - В силу его достаточно большого опыта работы с российскими и зарубежными командами шансы у него большие. Его знания, навыки и амбиции дадут результат.

Главный тренер вызывает футболистов, которые на сегодняшний день выглядят лучше остальных, так было всегда. Но единственное отличие в том, что сейчас не будет официальных турнирных матчей, а будут контрольные, в которых нужно наигрывать команду и добиваться положительного результата.

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