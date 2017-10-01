Вратарь сборной России Владимир Габулов принял участие в посадке яблоневого сада, сообщает Твиттер национальной команды. Тульский "Арсенал", за который выступает голкипер, в 12-м туре чемпионата России обыграл "Краснодар" (1:0).
Напомним, 7 октября сборная России в Москве сыграет с Кореей, а 10 октября в Казани команда Станислава Черчесова встретится с Ираном.
Голкипер @TeamRussia Владимир Габулов поучаствовал в посадке яблоневого сада! 👍 pic.twitter.com/9SaL2218E1– Сборная России (@TeamRussia) 1 октября 2017 г.
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