Владимир Габулов поучаствовал в посадке яблоневого сада

Вратарь сборной России Владимир Габулов принял участие в посадке яблоневого сада, сообщает Твиттер национальной команды. Тульский "Арсенал", за который выступает голкипер, в 12-м туре чемпионата России обыграл "Краснодар" (1:0).

Напомним, 7 октября сборная России в Москве сыграет с Кореей, а 10 октября в Казани команда Станислава Черчесова встретится с Ираном.