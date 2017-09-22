Владимир Габулов: "Посчитал, что могу оказаться полезным сборной России"

Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов в интервью "СЭ" отметил, что может быть полезен сборной России. Его не удивило приглашение в национальную команду.

– Артем Ребров считает, что в его возрасте нет смысла ехать третьим вратарем, обреченным на запас, лучше дать дорогу молодым.

– А кто определяет – первый ты, второй или третий? Только главный тренер. И ведь есть еще такое понятие как коллектив. В нашей сборной сейчас много молодых ребят, которые еще не набрали опыта и полной уверенности в собственных силах, что помогло бы им достигать результата. С этой точки зрения я посчитал, что могу оказаться полезным – с поддержкой, подсказом, созданием атмосферы и конкуренции во вратарской линии.

У меня есть опыт выступлений за национальную команду в официальных матчах. В определенный момент он, возможно, понадобится. Насколько я помню, за последние 10 лет турнирные матчи в сборной играли только Акинфеев и Малафеев. Больше из вратарей – никто. А до этого – проводил матчи еще и я. Товарищеские же встречи – это совсем не то, накал и ответственность – абсолютно другие.

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