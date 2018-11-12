Бывший вратарь "Динамо" и сборной России Владимир Габулов объявил о завершении карьеры. Об этом 35-летний россинин сообщил в Инстаграме. По его словам, начинается новый этап в его жизни.

Последним клубом в карьере Габулова был бельгийский "Брюгге", с котором он выиграл чемпионат страны. Его контракт был расторгнут, а новой команды вратарь не нашел.

Габулов выступал за несколько клубов премьер-лиги. В составе ЦСКА он выигрывал Кубок УЕФА и дважды становился чемпионом России. На его счету 10 матчей за сборную России. Габулов является бронзовым призером чемпионата Европы-2008 и участником последнего чемпионата мира.

- Дорогие друзья!

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С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры, - написал Габулов. - Это были счастливые 19 лет - я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе. Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом.

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От всей души я хочу поблагодарить футболистов, тренеров, персонал - всех, с кем я когда-либо работал в одной команде. Я общался с талантливыми людьми, многие из которых стали моими хорошими друзьями. Спасибо болельщикам, которые на протяжении всей карьеры поддерживали меня. Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда были рядом. Спасибо всем огромное!

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Многие считают, что стоит играть до того момента, пока ты востребован. Я же думаю, что уходить нужно тогда, когда ты чувствуешь, что отдал себя футболу полностью и достиг тех результатов, которые мог достичь. Сейчас, проанализировав свое внутреннее состояние, оглянувшись на свой игровой путь, я понял, что как футболист сделал все, что мог. Закончить карьеру в 35 лет в статусе чемпиона Бельгии и игрока сборной России после успешного чемпионата мира – это лучший момент для меня.



Сейчас наступает новый этап в моей карьере и жизни. Я сделаю все, чтобы он стал для меня не менее интересным, насыщенным и успешным.