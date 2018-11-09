Владимир Габулов – о назначении министром спорта Осетии: "Конкретика будет на следующей неделе"

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что в скором времени займет пост министра спорта Северной Осетии. Ранее о возможном назначении сообщил журналист Батраз Тигиев.

– Действительно ли вы станете министром спорта Осетии?

– Пока не могу дать вам точный ответ на этот вопрос.

– Правильно понимаю, что карьера профессионального футболиста вами завершена?

– Опять же не могу пока дать вам точный ответ.

– Когда будет конкретика?

– Скорее всего, на следующей неделе.

Последним клубом 35-летнего вратаря был "Брюгге". Голкипер перешел в брюссельский клуб в начале 2018 года. Во второй половине сезона-2017/18 он провел 9 матчей, пропустил 17 голов в чемпионате, а также пропустил 4 мяча в 1 игре Кубка Бельгии. В составе команды он стал чемпионом страны. В этом сезоне он ни разу не попал в заявку и 14 сентября стороны расторгли контракт. (Андрей Сизякин)