Владимир Габулов: "Лунев сыграл в лучших традициях российской вратарской школы"

Голкипер сборной России Владимир Габулов отметил, что вратарь Андрей Лунев в концовке матча с Испанией (3:3) не пощадил себя и пошел вперед руками на соперника. В столкновении с нападающим Родриго игрок "Зенита" получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу. Он пропустит 1-2 недели из-за травмы.

- Давайте пожелаем Андрею скорейшего выздоровления, чтобы все обошлось, и он как можно скорее вернулся на поле, - приводит пресс-служба РФС слова Габулова. - К сожалению, вратарская доля такова: когда ты действуешь смело, чтобы спасти свои ворота, приходится действовать ценой травмы и своего здоровья. Андрей так и поступил. Сыграл в лучших традициях российской вратарской школы - вперед руками, головой, не щадя себя. Получилось вот так.

Когда ты идешь в единоборство с вратарем в такой ситуации, то должен думать вне зависимости от важности матча. Потому что ты нападающий, идешь ногами, и твоему здоровью практически ничего не угрожает. А вратарь рискует своей жизнью. Неоднократно вратари получали такие травмы из-за того, что нападающий вовремя не остановился.