Владимир Габулов: "Лунев действовал в лучших традициях российской вратарской школы"

Вратарь сборной России Владимир Габулов поддержал своего партнера по команде Андрея Лунева, получившего травму головы в товарищеском матче против Испании (3:3), и пожелал ему скорейшего выздоровления. Он также отметил, что голкипер действовал в лучших традициях российской вратарской школы.

Напомним, Лунев в столкновении с нападающим испанцев Родриго получил сотрясение мозга и скальпированную рану лобной области. Сроки его восстановления станут известны позже.

– Андрюха, ты настоящий мужчина! Ты действовал смело и отчаянно, в лучших традициях российской вратарской школы и ценой травмы спас ворота. Держись! Скорейшего выздоровления, – написал в Инстаграме Габулов.

Жуткая травма Лунева. Что надо знать об этом