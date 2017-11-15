Владимир Габулов: "Лунев действовал в лучших традициях российской вратарской школы"

Вратарь сборной России Владимир Габулов поддержал своего партнера по команде Андрея Лунева, получившего травму головы в товарищеском матче против Испании (3:3), и пожелал ему скорейшего выздоровления. Он также отметил, что голкипер действовал в лучших традициях российской вратарской школы.
Напомним, Лунев в столкновении с нападающим испанцев Родриго получил сотрясение мозга и скальпированную рану лобной области. Сроки его восстановления станут известны позже.
– Андрюха, ты настоящий мужчина! Ты действовал смело и отчаянно, в лучших традициях российской вратарской школы и ценой травмы спас ворота. Держись! Скорейшего выздоровления, – написал в Инстаграме Габулов.
Жуткая травма Лунева. Что надо знать об этом
poiliyateu
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
11:25
Vittorio-049
Он как настоящий вратарь и мужчина бросился на перехват мяча руками, а не ножками ,как часто у другого вратаря.
10:19