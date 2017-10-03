Владимир Габулов: "Дай Бог, чтобы в сборной всегда была конкуренция среди вратарей"

Вратарь тульского "Арсенала" и сборной России Владимир Габулов отметил, что Игорь Акинфеев с момента их знакомства в молодежной сборной не изменился. По словам 33-летнего голкипера, Андрей Лунев - очень спокойный, но уверенный в себе вратарь.

- Дай Бог, чтобы всегда у нас была конкуренция среди вратарей, - сказал в эфире программы "Футбол России" Габулов. - Конкуренция вообще никогда никому не вредит. При здоровой конкуренции в первую очередь будет выигрывать сборная России. Благодаря этому будут расти хорошие вратари.

За эти годы Акинфеев абсолютно не изменился как человек. Мы познакомились, когда нас вызывали в молодежную сборную. Очень давно это было. Игорь - такой же, как и раньше. Может быть, более опытным стал. С Луневым познакомились только сейчас, когда приехали в сборную. По тем матчам, которые удалось посмотреть в составе "Зенита", стоит отметить, что Андрей - очень выдержанный человек, спокойный и уверенный в себе вратарь.

Честно говоря, давно не видел Иран и Корею. Тренерский штаб уже, наверное, разобрал сильные и слабые стороны этих команд. Нам четко расскажут, как нужно действовать с данными соперниками, чтобы побеждать.

Результаты в контрольных матчах для нас очень важны. Помимо результата также важно и качество игры. Уже много раз говорили, что при длительном отсутствии официальных игр, если не задумываться о результатах в контрольных матчах, будет пропадать дух победителей. Поэтому нужно стараться выигрывать каждый матч, включая тренировочные.