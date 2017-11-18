Владимир Быстров: "Жирков на голову сильнее Рауша"

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров подчеркнул, что не нужно сравнивать сборную России образца 2008 года с текущей, информирует "Спорт день за днем". Хавбек подчеркнул, что игра национальной команды на чемпионате мира-2018 будет зависеть от тактики главного тренера.
– Конкурентами Смольникова и Жиркова на флангах стали Фернандес и Рауш. Как относитесь к натурализации?
– А мне все равно. Просто Смольников сыграл очень хорошо, а Жирков на голову сильнее Рауша. Но кого ставить в состав – решать главному тренеру. На самом деле получается так, что с Испанией мы сыграли не в пять защитников. Мне вообще эта схема не по душе – не случайно же почти из двадцати матчей мы лишь один провели нормально, а остальные было не очень интересно смотреть. Да и количество игроков обороны особо не помогает. Вспомните матч с Аргентиной, который сборная провели с семью-восемью защитниками. И что? Из пятнадцати моментов классная команда по любому забьет один, два мяча. А вот атаковать становится сложнее: когда все футболисты много сил тратят на оборону, забивать становится гораздо сложнее. Так что с Испанией даже при счете 0:2 игра нашей команды оставляла приятное впечатление.
– В 2008 году вы играли быстрее, чем нынешняя команда?
– Думаю, неправильно проводить какие-то параллели. Сейчас есть вот такой состав, от него и надо плясать. В сборной собраны очень хорошие ребята, которым многое по силам. Надо их просто направить в нужное русло.
– Так на что же могут рассчитывать болельщики сборной России на чемпионате мира?
– Многое будет зависеть от тактики, которую выберет главный тренер и от того, как он подготовит футболистов к финальному турниру. А наша задача – прийти на стадион и поддержать ребят. Результат? А почему бы нам не выстрелить на домашнем мундиале?
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Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/articles/vladimir-bystrov-pust-zenit-atakuet-u-nas-budet-svoj-plan-na-igru
- Игорь Смольников
- Владимир Быстров
- Сборная России (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Юрий Жирков
- Сборная Испании (Футбол)
- Константин Рауш
- Мариу Фернандес
- Тосно
foreverCSKAforever
Если только по зряплатной ведомости.
22:02
ЗЗ+
а Жирков на голову сильнее Рауша// Ровно наоборот - Рауш на голову сильнее нынешнего стухшего Жиркова. А вот Смольников - да, куда интереснее Фернандеса сыграл.
21:57
Tribunal Z
Золотый слова Быстрый. Хрень с 5 защитниками смотреть тоскливо. Рауш не быстрый игрок, даже старикан Жирков может дать ему фору и в технике и быстроте. Смольников тоже интереснее Фернандеса играет, зачем его взяли в сборную не пойму, тот же Ещенко тоже на мой взгляд интереснее Фернандеса. Ну и Ерохина надо подальше от основы держать, слишком много брака, просто бывает откровенно бесит зачем его выпускают, много запарывает моментов.
21:53