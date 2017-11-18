Владимир Быстров: "Глупо утверждать, что Денисов не способен помочь сборной России"

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров заявил, что товарищеский матч Россия – Испания (3:3) – первый понравившийся хавбеку при главном тренере Станиславе Черчесове, информирует "Спорт день за днем". Быстров подчеркнул, что национальная команда вряд ли добьется успеха на чемпионате мира, играя как в матче с Аргентиной (0:1).

– Что рассказывает о сборной России Антон Заболотный?

– А что там рассказывать? Все и так все видят.

– Что увидели лично вы?

– Матч с Испанией стал первым понравившимся мне при нынешнем главном тренере.

– В чем заключается динамика по сравнению с поединком против Аргентины, на ваш взгляд?

– По флангам играли Смольников и Жирков, которые проделали большой объем работы не только в обороне, но и в атаке. Плюс вперед поставили одного Федю Смолова.

– В 2008 году Гус Хиддинк после поражения в контрольном матче от Румынии отказался от схемы 3-5-2 и в финальном турнире Евро использовал другую модель. Способен ли Станислав Черчесов на подобную революцию?

– Мне сложно представить ход мыслей главного тренера, но, на мой взгляд, на домашнем чемпионате мира можно было бы и рискнуть. Болельщики приходят на стадион с надеждой стать свидетелями победы, добытой благодаря красивой игре. А при таком футболе, который мы показали в матче с Аргентиной, об успехе можно говорить только с большой натяжкой.

– Ваш друг Игорь Денисов вписался бы в нынешюю команду?

– Естественно. По тому, как Игорь играет за "Локомотив", он лучший опорник нашего чемпионата. И глупо утверждать, что он не способен помочь сборной. Имея такого футболиста перед собственной штрафной, можно играть не в три, а в два центральных защитника. А это уже более атакующая модель.