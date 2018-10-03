Влад Демин: "Заслужили ли футболисты звания ЗМС? Однозначно"

Известный актер и действующий боец ММА Влад Демин в интервью "СЭ" заявил, что футболисты сборной России заслужили звания Заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выступление на домашнем ЧМ-2018. Россия дошла до четвертьфинала, уступив Хорватии (2:2 доп.вр., 3:4 пен.)

– Заслужили ли футболисты звания ЗМС? Однозначно. Ребята совершили подвиг. Я сам не часто смотрю футбол, не знаю игроков, но мой отец в прошлом – футболист, ему этот вид спорта дорог. Я видел, как он со слезами на глазах радовался выступлению сборной России на ЧМ-2018, а это значит, что футболисты совершили что-то невероятное. (Иван Торопцев)