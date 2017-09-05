Виталий Шахов: "Хотел остаться в ЦСКА, но не получилось"

Защитник "Тосно" Виталий Шахов после товарищеского матча за сборную России против "Динамо" (3:0) рассказал о том, как он проходил просмотр в ЦСКА. По его словам, он понимал, что ему сложно будет остаться в команде, так как в армейском клубе выступают братья Березуцкие и Сергей Игнашевич.

– А вы же могли стать одноклубником Игнашевича и Березуцкого? Провели сбор с ЦСКА еще при Леониде Слуцком?

– Не совсем так. Не сбор, а неделю. Да даже меньше. Причем этот срок обговаривался заранее. Приезжал в ЦСКА на просмотр.

– Не убедили Слуцкого за неделю?

– Получается, что нет.

– Сильно расстроились?

– Да как сказать… Я же ехал из Воронежа в команду-чемпиона России. Согласитесь, очень сложно с первой тренировки показать Слуцкому, что ты на голову сильнее Игнашевича и Березуцких. Старался трезво оценивать ситуацию. Понимал, что могут не взять. Какой-то катастрофы не случилось. Конечно, я очень хотел получить приглашение от армейцев. Но не получилось, ничего – рук я точно не опустил.

– Какие советы вам тогда давали братья и Игнашевич?

– Каких-то советов не было. Мне очень понравилась атмосфера в команде. И то, как вели себя Березуцкие и Игнашевич. Абсолютно не звездные, простые ребята. Я не чувствовал, что они на кого-то смотрели сверху вниз. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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