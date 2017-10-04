Виталий Мутко: "Жирков рвется в бой, Головин завтра-послезавтра может вернуться"

Глава РФС Виталий Мутко отметил, что защитник сборной России Юрий Жирков пропустил тренировку национальной команды из-за простуды. Он также добавил, что полузащитник Александр Головин в течение нескольких дней может вернуться в общую группу.

– Вы долго беседовали с врачом сборной. Стоит ли ожидать в ближайших матчах Головина и Жиркова?

– Юра немного простужен. Он уже рвется, и я думаю, все будет нормально, – сказал Мутко. – А Саша работает по индивидуальной программе. Никто в сборной никому вреда не сделает. Просто важно, чтобы спортсмен был в сборной. Это самое главное. Тем более, здесь врач команды, физиотерапевт из ЦСКА. Все время все на контракте, поэтому если все будет благополучно, завтра – послезавтра он может вернуться. Но решение примут врач и сам игрок. Пока у него нормальное состояние. Он работает индивидуально, уже немного начал работать с мячом, но пока не в общей группе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Сборная в понедельник начала сбор в преддверии контрольных матчей. Встреча с Кореей пройдет 7 октября в Москве, с Ираном – 10 октября в Казани.

Тренировка сборной России. Live! // Жирков пропустил тренировку сборной России, Головин работал индивидуально