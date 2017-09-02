Виталий Мутко: "Задача-минимум на чемпионат мира — выход из группы"

Президент РФС Виталий Мутко считает, что сборной России немного не хватило для выхода в плей-офф Кубка конфедераций. По его словам, перед чемпионатом мира команда почувствует, на что она способна.

- На чемпионате Европы 2016 года мы сделали все, что могли. РФС нес ответственность за тренера, и был назначен один из лучших. Леонид Викторович Слуцкий – это человек, который доказал, что является настоящим профессионалом. Конечно, мы были очень разочарованы тем, как выступила наша сборная на Euro, были даже шокированы, ведь для команды были созданы отличные условия, в ее составе были игроки высокого уровня.

На Кубке конфедераций нам не хватило попадания в плей-офф. Это бы очень помогло нам в плане опыта, уверенности в себе. Матч с Мексикой до сих пор перед глазами – вроде бы мы здорово начали, первыми забили гол, но…

- Какая задача будет поставлена перед сборной России на чемпионат мира?

- Вряд ли сейчас есть сборные, которые ставят перед собой на крупный турнир не максимальные задачи. Думаю, наша команда ближе к турниру сама почувствует, на что способна. Понятно, что наша задача-минимум – это выход из группы. Повторюсь, этой сборной, именно этой, очень не хватило плей-офф Кубка конфедераций. А ведь все было рядом.