Виталий Мутко: "За год российский футбол 30 раз проверяли на допинг"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко сказал, что СМИ передернули слова главы Немецкого футбольного союза Райнхарда Гринделя, который, якобы, призвал усилить допинг-контроль за игроками сборной России. По его словам, вокруг команды профессионально формируется общественное мнение.

Ранее информатор ВАДА, бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил о готовности предоставить ФИФА данные, которые доказывают участие российских футболистов в "государственной программе допинга". По его словам, в ней замешаны 34 игрока, включая футболистов сборной России, выступавших на ЧМ-2014.

– Мы с ним (Гринделем. - Прим. "СЭ") общаемся, он уже объяснил мне, что имелось в виду. У нас немного передергивают его слова, - цитирует ТАСС Мутко. - Гриндель говорил о том, что если есть сомнения в российских футболистах, то нужно или чаще брать у них допинг-пробы, или вообще отстать от них.

Это тема общественного мнения, которое было очень профессионально создано вокруг нас. За этот год российский футбол подвергся порядка 30 допинг-проверок на всех уровнях – внутри чемпионата России, еврокубки, различные сборные. Существование системы манипулирования, да еще и на государственном уровне, невозможно, все это говорится для обывателей.

ФИФА прислала нам письмо, в котором указано, что на чемпионате мира 2014 года сборная после каждой игры проверялась. Естественно, ни у кого ничего не нашли.

– Запрашивала ли ФИФА у РФС дополнительную информацию по поводу данных, которые содержатся в докладе Макларена?

– На все запросы ФИФА мы ответили. При этом нужно понимать, что РФС не является субъектом допинг-контроля. Если у нас что-то запрашивают, то мы обращаемся или в РУСАДА, или в те международные спортивные организации, которые забирали эти пробы. Все, что у нас запрашивали, мы все отдали, и никаких вопросов к нам не было.

"Разоблачать Россию модно, но мы ничего не боимся!"