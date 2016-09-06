23:15 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Я доволен работой Черчесова и футболистов"

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Сегодня. Москва. Россия - Гана - 1:0. 20-я минута. Голевой удар Федора СМОЛОВА.Смолов принес России первую победу при Черчесове

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России под руководством Станислава Черчесова движется в правильном направлении, а итоги первых двух матчей при новом главном тренере можно занести в актив. Россияне 31 августа в Анталье сыграли вничью со сборной Турции (0:0), а сегодня одержали первую победу под руководством Черчесова, обыграв на стадионе "Локомотив" команду Ганы (1:0).

– В контрольных матчах абсолютно довольным игрой никто, наверное, не будет, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Сейчас много новых футболистов выходило, схема другая. Идет работа, и мы это видим. Я доволен работой главного тренера, ребят. Мы видим, что это только вторая игра обновленной команды, и первый тайм с Ганой мне особенно понравился и по самоотдаче, и по желанию. В целом я доволен и отношением к делу, и результатом, атмосферой. Так что я бы этот первый сбор главному тренеру и всей команде занес в актив. Мне кажется, мы двигаемся в правильном направлении.

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http://rsport.ru/football/20160906/1066597091.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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yamsan

ну слава тебе, господи

23:49

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