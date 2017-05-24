Виталий Мутко: "В сентябре у сборной России не будет товарищеских матчей"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что в сентябре сборная России не будет проводить товарищеские матчи. Руководитель отметил, что в этом месяце для российской команды нет интересных соперников, которые не будут заняты в квалификации к чемпионату мира-2018.

– Товарищеских матчей, скорее всего, не будет, – цитирует ТАСС Мутко. – Главный тренер позже расскажет о сентябрьских планах. Команда проведет интенсивный турнир в июне, многие игроки без отпуска, надо будет вливаться в чемпионат. Сентябрь самый сложный месяц с точки зрения организации, все команды будут играть в квалификации, для них будут решающие матчи.

Есть страны, с которыми можно сыграть, но не очень нам интересные. У главного тренера большой выбор игроков, не исключаю, что в сентябре будет более широкий сбор, с большим количеством кандидатов.