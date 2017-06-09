Виталий Мутко: "В сборной России сейчас все сделано грамотно"

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко не уверен, что работа, которую проделывает сборная России, в будущем даст результат. При этом руководитель подчеркнул, что сейчас национальная команда играет с желанием.

- У вас никогда не было сомнений, что сделали правильный выбор? Что Черчесов - тот самый главный тренер, который нужен сборной России сейчас? - вопрос Мутко.

- Я, так же как и вы, в чем-то сомневался, когда у команды не получалось. Но старался следить за командой, нашел время съездить в Инсбрук на два дня, посмотреть, как проходит работа, как она воспринимается командой. И я увидел, что делается все правильно. Мне сложно сейчас прогнозировать, даст это результат или нет. Но у меня есть надежда. Труд всегда должен приносить результат.

- Самые большие сомнения возникли после первого тайма матча с Бельгией?

- Да, вы правы. Тайм стал продолжением встречи в Краснодаре (с Кот-д'Ивуаром - 0:2 - Прим. "СЭ"). Но футбол - такая вещь, тогда надо смотреть, как все происходит. Сейчас понятно, что у сборной есть желание. Все же видят, как Джикия ценой возможной травмы спасает ворота, как Зобнин, не задумываясь, идет в единоборство. Это говорит о том, что есть настрой. Я вижу, что есть и теория - все грамотно сейчас в команде сделано.

- Матч с Венгрией вам понравился по игре?

- Видно было, что после нагрузок вышли, что нужно минут 15 ребятам, чтобы разбегаться. А потом стало понятно, что хотим делать в обороне, что хотим прессинговать, но пока физическое состояние не позволяло, за счет чего собираемся прибавить. Есть мысль - не просто же так Тарасов вышел, то есть что-то отрабатываем. Видим, что Федя Смолов нашел свое место - ему же нужно пространство, в угол его не надо загонять, он же бьет с обеих ног превосходно. Увидели, какой объем Бухаров проделал. Ребятам нужно только заматереть. Ну и травмы - очевидно же, сколько отрабатывал Зобнин, от него многое зависело. Саша Ерохин - тоже хороший опорник, но он чуть другого плана. Сейчас что-то перестраивать нужно. Но я вижу модель сборной, вижу, что они хотят делать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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