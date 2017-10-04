Виталий Мутко: "В российском футболе давно нет расизма"

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что в российском футболе давно нет расизма. Он также добавил, что клубам нужно проводить работу со своими болельщиками.

– Сегодня УЕФА завел дело на "Спартак" по Юношеской лиге УЕФА за расизм. Вас это не беспокоит?

– Там же был делегат, руководитель от УЕФА. Если он что-то фиксировал – это их работа. Тогда будут наказывать, – отметил Мутко. – В принципе, я не был на матче и сложно что-то сказать. "Спартак" – это интернациональный клуб, и никто из его болельщиков в таком не замечен. Есть всеобщие выводы международных институтов: какого-то расизма в российском футболе давно нет. Все грамотные люди, и фанаты тоже. Скорее всего, это что-то неосознанное. Какой в России расизм? Мы здесь живем. Этого же нет. Бывает такое, что фанату говорят, чтобы не зажигал петарду, а он зажигает. Он уверен, что делает правильно, и когда беседуешь с ним, он говорит, что это элемент боления. Это наше все.

– Основную команду "Спартака" за это недавно наказывали, но болельщики снова зажгли шашку. Леонид Федун считает, что это провокация. Возможно ли с таким бороться?

– Конечно, возможно. Просто будем работать. Клуб должен работать. Создавать постоянную аудиторию. Есть свои стадионы. Делать, как во всем цивилизованном мире, в той же Англии. Вокруг клуба есть клуб болельщиков. Все знают, кто они и с ними надо договариваться о каких-то правилах взаимодействия. А можно ужесточать требования: запрещать таким людям посещать стадионы. Я сдерживаю такой путь, потому что считаю, что это наши молодые ребята. Это тоже молодежная политика. Куда они пойдут? Сегодня они на футболе, а завтра – на улице? Надо говорить с ними, хотя есть те, кто не понимает. Надо четко разделять. Там, где есть нарушение закона, люди должны нести ответственность. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

УЕФА открыл дело в отношении "Спартака" за расизм в матче Юношеской лиги с "Ливерпулем" // Юрист: "Спартак" за расизм в Юношеской лиге УЕФА могут наказать матчем без зрителей"