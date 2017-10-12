Виталий Мутко: "В ноябре у сборной России будет два забойных матча"

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что у него нет вопросов к сборной России по итогам товарищеских матчей с Кореей (4:2) и Ираном (1:1). При этом руководитель отметил, что национальной команде нужно заканчивать с экспериментами.
– Это и есть товарищеские матчи, к команде, к ребятам у меня нет никаких вопросов. Все с огромным желанием отдают себя делу, в сборной прекрасная атмосфера, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Нам нужно двигаться в сторону завершений всех экспериментов с составом и прочим. Думаю, на этом этапе тренерский штаб завершил работу по формированию расширенной обоймы сборной. На этих сборах мы все увидели. Конечно, хочется пожелать ребятам, чтобы не было травм.
Хочется, чтобы быстрее в строй вернулся Головин. Начал тренироваться в общей группе Глушаков. Зобнина мы очень ждем, радует, что постепенно восстанавливается. Алан Дзагоев тоже нам нужен. Хотелось бы, чтобы все парни были здоровы. Но это иллюзии. Так не бывает. Но хочется. В целом пища для размышлений есть, но расширенная обойма сборной имеется.
– С кем сборная России сыграет в ноябре?
– В понедельник мы все объявим. В ноябре у нас будет два таких забойных матча. Думаю, надо выходить на них и делать хороший шаг вперед, двигаясь на чемпионат. Нормальные непредвзятые люди, профессионалы, должны понимать, что все продумано нами в плане организации контрольных матчей, потому что 32 участника на чемпионате мира. У всех разные стили. Нам нужно было сыграть и с африканскими командами, потому что они с большой долей вероятности будут у нас в группе.
Теперь мы еще четыре игры сыграем с топовыми сборными, а потом, в последних двух играх перед чемпионатом мира, мы определим, с какими командами нам нужно будет дошлифовать подготовку. Одна игра будет на сборах, а вторая здесь, в Москве. Мы сделаем все по той же модели, как и перед Кубком конфедераций. Скорее всего, повторим ту схему. Такой у нас план, и мне он кажется совершенно разумным.
Дополнительная информация
- Алан Дзагоев
- Виталий Мутко
- Денис Глушаков
- Сборная России (футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Роман Зобнин
- Александр Головин (футбол)
kvadrocopter
Как я люблю Мутко, почти говорит правду. " В ноябре у нас будет два таких забойных матча." Конечно забьют нам, мало не покажется. "Мы сделаем все по той же модели, как и перед Кубком конфедераций. Скорее всего, повторим ту схему. Такой у нас план, и мне он кажется совершенно разумным." Откровенно признался, что нас ждет такой же результат, как и на КК - невыход из группы. "Нормальные непредвзятые люди, профессионалы, должны понимать, что все продумано нами в плане организации контрольных матчей," И здесь правда, продумано в плане организации матчей, а про то, как и кому играть думать времени нет, да и незачем, футболистов для сильной команды нет и не предвидится.
20:30
BoRussia
что товарищ мутко имеет ввиду под словом забойные ? снова корея и иран ?
20:22
staerswimmer23
"Мы сделаем все по той же модели, как и перед Кубком конфедераций. Скорее всего, повторим ту схему. Такой у нас план, и мне он кажется совершенно разумным." И так же не выйдем из группы!
20:22
shpasic
с Енисеем и Крыльями Советом!
20:17
Kimi_
Верить словам мудко, себя не уважать. Пкрвый балабол.
20:10
Andrey6201
Ничего не путали? Может, как всегда, запойных, а не забойных?
20:10
Островзаячий
Это и есть товарищеские матчи, к команде, к ребятам у меня нет никаких вопросов_____Неужели свершилось!?Ни слова про Черчесова. Может всё-таки услышили нас, болельщиков. Всё равно кто, только не Станислав Саламович.Даешь всенародный праздник, господин Мутко!
20:08