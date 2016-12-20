Виталий Мутко: "Уверен, сможем договориться с бельгийцами, чтобы Мариу Фернандес сыграл в марте"

Президент РФС Виталий Мутко после исполкома организации выразил надежду, что защитник ЦСКА Мариу Фернандес сможет сыграть за сборную России в контрольном матче против Бельгии 28 марта следующего года, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Встреча состоится в Сочи на стадионе "Фишт".

– Можете прояснить ситуацию по Мариу Фернандесу? Когда он получит возможность играть за Россию? - вопрос Мутко.

– Ответ простой. Кто будет нарушать регламент? Никто. Есть установленный срок – сколько после получения гражданства человек ждет возможности играть за новую национальную команду. Истекает этот срок в данном случае в апреле. И вопрос здесь лежит в поле двух команд. Хочу заметить, правда, что паспорт не дает гарантий попадания в сборную, все решает качество игры футболиста. Но Мариу Фернандес получит разрешение от ФИФА где-то с апреля месяца. Мы играем товарищеский матч 28 марта. Абсолютно уверен, сможем договориться с соперниками (бельгийцами), чтобы Мариу сыграл в этой встрече. Главное, чтобы соперник потом протест не подал! (Смеется.) Но после товарищеского матча не будет. А вообще Мариу и с Румынией бы сыграл, если бы травму не получил.