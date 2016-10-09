Виталий Мутко: "У сборной России идет становление, не надо расстраиваться"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что не стоит расстраиваться поражению сборной России в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4). Победный мяч четвертьфиналисты чемпионата мира-2014 провели с пенальти уже на второй добавленной ко второму тайму минуте.

- У нас идет становление команды, не надо расстраиваться, - цитирует ТАСС Мутко. - Так бывает, что на последних минутах получаешь пенальти. Но игра была все равно интересная, Коста-Рика - очень приличная команда, 18-я в рейтинге, нам было непросто. У нас много молодых ребят, команда на стадии становления.

В защите в таком сочетании мы играли впервые. У нас много молодых - Кутепов, Зобнин. Но это очень хороший спарринг, и мы очень довольны.