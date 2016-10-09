Виталий Мутко: "У сборной России идет становление, не надо расстраиваться"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что не стоит расстраиваться поражению сборной России в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4). Победный мяч четвертьфиналисты чемпионата мира-2014 провели с пенальти уже на второй добавленной ко второму тайму минуте.
- У нас идет становление команды, не надо расстраиваться, - цитирует ТАСС Мутко. - Так бывает, что на последних минутах получаешь пенальти. Но игра была все равно интересная, Коста-Рика - очень приличная команда, 18-я в рейтинге, нам было непросто. У нас много молодых ребят, команда на стадии становления.
В защите в таком сочетании мы играли впервые. У нас много молодых - Кутепов, Зобнин. Но это очень хороший спарринг, и мы очень довольны.
hottie
Виталий Леонтьевич, мы всего лишь "немножечко огорчены". Попросите хакеров этих, которые взломали базу ВАДА, чтобы они туда внесли положительные допинг пробы всех наших футболеров, чтоб их всех годика на 2 как раз отстранили.
19:15
NF
Мутковская шарманка в действии...
19:14
баламошка
А чё нам расстраиваться? Будем ржать над министром спорта, который каждый год по 100 раз нам талдычит, что мы развиваемся, движемся, превозмогаем,стремимся и обгоняем. Вечно позитивный фром май харт. Вот у кого пробы на допинг надо брать.
19:11
Iz_naroda
Мы уже мало расстраиваемся - у нас осадочек остаётся.
19:09
MASTERTVER
МуДко, удивительный человек, ничего его не пронимает. Завалили весь футбол в стране и все на что то надеются.
19:06
Alex Surovov
ЕСЛИ ЧЕРЧЕСОВ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ПОСТАВИТ ВЕТЕРАНОВ, ГРОШ ЕМУ ЦЕНА В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ!!!
19:06