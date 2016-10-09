18:53 | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "У сборной России идет становление, не надо расстраиваться"

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Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что не стоит расстраиваться поражению сборной России в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4). Победный мяч четвертьфиналисты чемпионата мира-2014 провели с пенальти уже на второй добавленной ко второму тайму минуте.

- У нас идет становление команды, не надо расстраиваться, - цитирует ТАСС Мутко. - Так бывает, что на последних минутах получаешь пенальти. Но игра была все равно интересная, Коста-Рика - очень приличная команда, 18-я в рейтинге, нам было непросто. У нас много молодых ребят, команда на стадии становления.

В защите в таком сочетании мы играли впервые. У нас много молодых - Кутепов, Зобнин. Но это очень хороший спарринг, и мы очень довольны.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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hottie

Виталий Леонтьевич, мы всего лишь "немножечко огорчены". Попросите хакеров этих, которые взломали базу ВАДА, чтобы они туда внесли положительные допинг пробы всех наших футболеров, чтоб их всех годика на 2 как раз отстранили.

19:15

NF

Мутковская шарманка в действии...

19:14

баламошка

А чё нам расстраиваться? Будем ржать над министром спорта, который каждый год по 100 раз нам талдычит, что мы развиваемся, движемся, превозмогаем,стремимся и обгоняем. Вечно позитивный фром май харт. Вот у кого пробы на допинг надо брать.

19:11

Iz_naroda

Мы уже мало расстраиваемся - у нас осадочек остаётся.

19:09

MASTERTVER

МуДко, удивительный человек, ничего его не пронимает. Завалили весь футбол в стране и все на что то надеются.

19:06

Alex Surovov

ЕСЛИ ЧЕРЧЕСОВ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ПОСТАВИТ ВЕТЕРАНОВ, ГРОШ ЕМУ ЦЕНА В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ!!!

19:06

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