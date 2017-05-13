Виталий Мутко: "У сборной Росси интересные футболисты и один из самых перспективных тренеров"

Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил уверенность в том, что сборная располагает интересными игроками, а в лице Станислава Черчесова - одним из самых перспективных тренеров.

53-летний специалист возглавил национальную команду в августе прошлого года. Россия как хозяйка чемпионата мира 2018 года освобождена от отборочного турнира и проводит только товарищеские игры. В июне этого года сборной предстоит выступить на домашнем Кубке конфедераций.

На вопрос, за счет чего сборная может выступить успешно на предстоящем турнире, Мутко ответил:

"Если будет одной командой, все-таки футбол - коллективная игра. Команда обновилась, у нас очень перспективные и интересные футболисты, один из самых перспективных российских тренеров, - приводит ТАСС слова Мутко. - Мы видим, что окончание чемпионата идет в напряженной борьбе, мы следим за кандидатами и видим, что ребята прогрессируют.

Конечно, Кубок конфедераций - тестовый турнир, но он позволяет набраться опыта, все-таки мы не играли в официальных матчах; как не называй, а товарищеская игра есть товарищеская. Надеюсь, ребята покажут максимум своего мастерства, и нам не будет стыдно за эту команду".

Кубок конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Соперниками России на групповом этапе станут сборные Новой Зеландии, Португалии и Мексики.