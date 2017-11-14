Виталий Мутко: "У меня хорошие ожидания от игры с Испанией"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что у него хорошие ожидания в преддверии товарищеского матча между сборными России и Испании. Он также добавил, что в российской команде появляется уверенность и сыгранность.

Напомним, ранее Россия в товарищеской игре проиграла Аргентине со счетом 0:1, встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники".

– Это блестящий спарринг, не каждый день ты играешь со сборной Испании, поэтому у меня хорошие ожидания от игры. Надеюсь, все будет нормально, болельщикам понравится и ребята получат дополнительный опыт, – приводит ТАСС слова Мутко. - Вопрос в том, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Для нас такие матчи тяжелые и напряженные, но в целом нет такого, чтобы ребята провалили игру. Ни одна сборная в мире не может соперничать с испанцами в удержании и контроле мяча. Мы видели, что они делали с Италией, когда проехались по ней катком. Это технически оснащенная команда, в ней играют футболисты мирового уровня.

Ребята вообще не играют на таком уровне, они выступают в чемпионате России, а здесь все по-другому – скорости, мышление, квалификация футболистов, поэтому мы все порой огорчаемся результату. Но как готовиться, если не проходить через такие игры, как против Аргентины и Испании?

У нас сейчас не могут играть Зобнин и Головин, который на Кубке конфедераций стал основным футболистом. Только на определенный уровень выходит Алан Дзагоев, который долго не играл. Все время есть какие-то микротравмы, но в целом уже есть стабильная защита, мы видели, что Игорь Акинфеев творил в матче с аргентинцами. Это движение вперед, когда команда потихоньку формируется, появляется уверенность, сыгранность.

Я, честно скажу, расстроился, пересматривал ночью этот матч с Аргентиной. Но все равно рад, что у наших болельщиков была возможность посмотреть на Месси и всю команду, это очень здорово. Кто-то, возможно, не сможет попасть на чемпионат мира, поэтому здорово, что есть такие товарищеские игры.

Матч Россия – Испания состоится сегодня, 14 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.