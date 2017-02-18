Виталий Мутко: "У игроков сборной России не очень высока мотивация"

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что считает главной проблемой сборной России не слишком высокую мотивацию футболистов, которые привлекаются под знамена команды. По его словам, потенциал команды намного выше того, который она показала на Euro-2016.

- Я сам очень много думаю на эту тему, - заявил Мутко. - Простой ответ? Я думаю, что не очень высока мотивация у игроков, которые приезжают в сборную. В силу различных причин. Потенциал у этой команды значительно выше. Не хочу сказать, что они на чемпионате Европы что-то должны были выигрывать, но уверен, что потенциал выше.

Здесь нужно работать тренерам, клубам, болельщикам. У нас же как в футболе. То мы сразу поднимаем, то сразу опускаем. Это крайне сложно для молодых ребят. Мы шаги предприняли. Новый тренер, новая команда. Впереди у нас два серьезных соперника - Кот д'Ивуар и Бельгия. Надеюсь, что мы увидим другую игру.