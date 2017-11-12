Виталий Мутко: "Тренировки сборных России и Испании пройдут не на "Крестовском", чтобы сохранить газон"

Вице-премьер РФ, президент РФС и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко отметил, что предматчевые тренировки сборных России и Испании пройдут на стадионе "Петровский" или на стадионе "Смена". Соответствующее решение было принято для того, чтобы сохранить газон на стадионе "Санкт-Петербург".

– На поле не тренируемся ни мы, ни испанцы, – цитирует ТАСС Мутко. – Оно не идеальное, как в "Лужниках", но выдерживает сезон, и есть задача минимум сохранить его до следующего года. Затем уже к чемпионату мира положим новый газон.

Стадион в Петербурге прекрасный, рука у организаторов набита, "Зенит" постоянно играет при аншлагах. Там проводился Кубок конфедераций, так что проблем с организацией я не вижу. Надеюсь, город отнесется к этому ответственно, думаю, все будет нормально.

Напомним, матч Россия – Испания состоится во вторник, 14 ноября, на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.