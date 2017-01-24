Виталий Мутко: "Тренерам юношеских сборных будут серьезно повышены зарплаты"

Глава РФС Виталий Мутко отметил, что организация планирует увеличить финансовую поддержку юношеских и молодежных сборных России. По его словам, главным тренерам команд будет повышен оклад, а каждая из сборных получит отдельную программу развития.

- Мы намерены провести реформу в подготовке юношеских сборных России, - приводят "Известия" слова Мутко. - Это приоритет РФС на ближайшие годы. Во-первых, тренерам юношеских сборных будут серьезно повышены зарплаты. Это позволит исключить субъективный фактор приглашения игроков в эти команды. Во-вторых, все сборные, начиная с U-14, получат отдельную программу развития и специальную финансовую поддержку. Это даст нам возможность плотно заняться селекцией и не терять из виду талантливую молодежь в регионах. В апреле 2017 года соответствующие решения будут внесены в стратегию развития профессионального футбола.