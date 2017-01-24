03:44 24 января | ФУТБОЛ — Сборная России

Виталий Мутко: "Тренерам юношеских сборных будут серьезно повышены зарплаты"

0
0
0
4

Глава РФС Виталий Мутко отметил, что организация планирует увеличить финансовую поддержку юношеских и молодежных сборных России. По его словам, главным тренерам команд будет повышен оклад, а каждая из сборных получит отдельную программу развития.

- Мы намерены провести реформу в подготовке юношеских сборных России, - приводят "Известия" слова Мутко. - Это приоритет РФС на ближайшие годы. Во-первых, тренерам юношеских сборных будут серьезно повышены зарплаты. Это позволит исключить субъективный фактор приглашения игроков в эти команды. Во-вторых, все сборные, начиная с U-14, получат отдельную программу развития и специальную финансовую поддержку. Это даст нам возможность плотно заняться селекцией и не терять из виду талантливую молодежь в регионах. В апреле 2017 года соответствующие решения будут внесены в стратегию развития профессионального футбола.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/659237

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

sars882

хороший посыл...был бы лет 10 назад

10:29 24 января

баламошка

Спасибо Виталию за высокий рейтинг нашей сборной!

09:48 24 января

Slim Taller

Серьёзно воспринимать Мутко не стоит.Если сказал,что повысят.значит,всё будет наоборот.Денег становиться всё меньше,и ждать,что их будут вкладывать в спорт не приходится.Война это другое дело.

08:30 24 января

inspire

а понятие "серьезно" у вас и у них совпадает?

07:24 24 января

saiga

За годы (хозяйствования) моториста не было сделано ничего, только показуха на всех уровнях спорта и футбола. Ничего в лучшую сторону не изменится и сегодня, пока спортом будет (руководить) полный дилетант.

04:13 24 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ